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Квартиры в Ниш, Сербия

однокомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Хочешь получить возможность переехать в Европейскую страну, купить комфортную квартиру и пол…
€60,200
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
Хочешь получить возможность переехать в Европейскую страну, купить комфортную квартиру и пол…
€65,800
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Самая популярная европейская страна для переезда в 2022-2023г. Здесь вас ждут очень приве…
€76,800
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
Интересное предложение в дружественной стране!!! Самая популярная европейская страна для …
€67,800
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
Последнее время Сербия становится очень востребованной страной и туда устремился поток мигра…
€65,800
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Самая популярная европейская страна для переезда в 2022-2023г ! Покупая недвижимость от л…
€76,800
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Параметры недвижимости в Ниш, Сербия

с видом на горы
недорогая
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