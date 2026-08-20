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Виллы в Румынии

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Бухарест, Румыния
Вилла 5 комнат
Бухарест, Румыния
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Бухарест, Румыния
Вилла 5 комнат
Бухарест, Румыния
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
$1,86 млн
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Параметры недвижимости в Румынии

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