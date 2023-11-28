Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Жилая
  4. Виллы

Виллы в Румынии

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Costinesti, Румыния
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Costinesti, Румыния
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 422 м²
Количество этажей 2
Golful French Villa for sale with built-up area of 422 square meters. Land area 510 square m…
€450,000
Оставить заявку
Вилла в Бухарест, Румыния
Вилла
Бухарест, Румыния
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Румынии

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти