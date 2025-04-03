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Жильё в Васлуй, Румыния

1 объект найдено
Вилла 17 комнат в Васлуй, Румыния
Вилла 17 комнат
Васлуй, Румыния
Число комнат 17
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 545 м²
Количество этажей 4
We presents you with an investment opportunity, a NEW property with high quality standards, …
$751,663
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Параметры недвижимости в Васлуй, Румыния

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов