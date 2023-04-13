Купить вилла в США

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23 объекта найдено
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Вилла
Калифорния, США
1 320 м²
€ 21,940,000
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Современная вил…
Вилла
Калифорния, США
800 м²
€ 7,898,000
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Вилла в средизе…
Вилла
Калифорния, США
672 м²
€ 9,602,000
США Калифорния, Лос Анджелес, Энсино Вилла на возвышенности &a…
Вилла
Калифорния, США
910 м²
€ 15,715,000
США Калифорния, Лос Анджелес, Hollywood Hills Вилла в Hollywood Hi…
Вилла
Калифорния, США
€ 23,570,000
США Калифорния, Лос Анджелес Вилла с видом на океан …
Вилла
Калифорния, США
870 м²
€ 13,311,725
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз …
Вилла
Калифорния, США
1 115 м²
€ 19,640,250
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз …
Вилла
Калифорния, США
872 м²
€ 21,780,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз …
Вилла
Калифорния, США
921 м²
€ 26,200,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз …
Вилла
Калифорния, США
1 168 м²
€ 13,956,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз …
Вилла
Калифорния, США
1 146 м²
€ 13,050,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес Современная вилла&…
Вилла 4 спальни
Лос-Анджелес, США
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,172,569
Шикарная белоснежная вилла с личным бассейном, красивой террасой с обеденной мебелью. Из гос…
Вилла 5 спален
Санта-Моника, США
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,091,640
Элитная вилла с личным бассейном, садом и волшебной террасой! 5 спален (из них три спаль…
Вилла 4 спальни
Энсино, США
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 3,090,731
Изумительная вилла с уютной террасой, личным бассейном в роскошном закрытом сообществе. Нед…
Вилла 4 спальни
Энсино, США
6 Количество комнат
6 ванных комнат
€ 2,404,205
Романтичная вилла с личным бассейном и красивым садом. Вечерняя подсветка придает столько ую…
Вилла 6 спален
Северный Голливуд, США
8 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,364,196
Элегантная вилла, полностью отремонтированная в 2017 году, в элитном квартале Беверли-Хиллз…
Вилла 4 спальни
Западный Голливуд, США
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,359,649
Эксклюзивная вилла с восхитительным пышным зеленым садом, ровной ухоженной лужайкой (идеаль…
Вилла 6 спален
Западный Голливуд, США
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,995,927
Чудесная вилла с роскошными и утонченными деталями, частным бассейном, террасой, балконом, с…
Вилла 4 спальни
Западный Голливуд, США
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,817,703
Эффектная вилла с видом на океан, городские огни и знак Голливуда. Собственность имеет потен…
Вилла 6 спален
Лос-Анджелес, США
10 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 6,592,469
Продуманно спроектированная английская усадьба на живописном проспекте Кармелины. Вилла пост…
Вилла 4 спальни
Малибу, США
7 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 2,450,580
Это впечатляющее горное поместье в Малибу с видом на океан и с бассейном, с жилой площадью о…
Вилла 4 спальни
Лос-Анджелес, США
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,999,800
Наслаждайтесь захватывающими закатами у бассейна с видом на океан! Расслабьтесь и отдохни…
Вилла 4 спальни
Лос-Анджелес, США
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,086,857
Невероятно светлая и просторная вилла с видом на океан, огромные панорамные окна в гостиной…
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