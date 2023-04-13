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Купить кондоминиум в США

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Кондо В архив
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9 объектов найдено
Кондо 2 спальнив Аркадия, США
Кондо 2 спальни
Аркадия, США
2 ванных комнат 89 м²
€ 140,942
Property in Punta Gorda Invest in the United States in one of our properties This…
Кондо 2 спальнив Beacon Square, США
Кондо 2 спальни
Beacon Square, США
1 ванных комнат 91 м²
€ 100,024
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
Кондо 5 спаленв Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
6 ванных комнат 735 м² 53/57 Этаж
€ 11,366,325
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
Кондо 1 спальняв Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 75
€ 1,061,978
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
Кондо 2 спальнив Майами, США
Кондо 2 спальни
Майами, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 14 Этаж
€ 407,369
Очаровывание места жительства с панорамными видами Горизонта Майами и Biscayne-Bay. Просторн…
Кондо 1 комнатав Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
1 Количество комнат
€ 409,188
TAX FREE program.full удобства впечатляющее ЗДАНИЕ
Кондо 1 комнатав Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 57 Этаж
€ 439,000
СИМВОЛ Брикелл. Фантастический вид от этого реконструированного Пентхауса. Красивые мраморны…
Кондо 1 комнатав Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
1 Количество комнат
€ 909,306
Кондо 1 комнатав Майами, США
Кондо 1 комната
Майами, США
1 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 2 Этаж
€ 453,744
Просторный, Реконструированный, Яркий и Тихий. Вы будете любить эту огромную 1 спальню, 2 ва…

Параметры недвижимости в США

с бассейном
недорогая
элитное
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