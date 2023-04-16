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Купить дом в Великобритании

таунхаусы
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12 объектов найдено
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 448 м²
€ 27,229,000
Великобритания г.Лондон, Фулхэм Превосходный особняк в районе Фулхэм …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 841 м²
€ 43,566,000
Великобритания г.Лондон, N2 Шикарный особняк рядом с гольф клубом …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 492 м²
€ 32,675,000
Великобритания г.Лондон, Хэмпстед Шикарный особняк в престижном районе …
Дом 36 комнатв Большой Лондон, Великобритания
Дом 36 комнат
Большой Лондон, Великобритания
36 Количество комнат 2 508 м²
€ 42,300,975
Великобритания г.Лондон, N2 Потрясающий особняк с парком 1 га …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 532 м²
€ 89,855,000
Великобритания г.Лондон, Mayfair Особняк-люкс с внутренним двориком …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
474 м²
€ 25,452,000
Великобритания г.Лондон, Belgravia Прекрасный дом в Белгравии …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
2 000 м²
€ 84,866,000
Великобритания г.Лондон Saint John's Wood Шикарный особняк рядо…
Домв Англия, Великобритания
Дом
Англия, Великобритания
€ 13,336,428
Великобритания графство Саррей (Surrey) Шикарный особняк в графстве Su…
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
381 м²
€ 13,968,153
Великобритания г.Лондон, SW3 Шикарный дом рядом с Harrods …
Домв Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 241 м²
€ 63,225,000
Великобритания г.Лондон, W2 Роскошный дом рядом с Гайд-парком …
Таунхаусв Большой Лондон, Великобритания
Таунхаус
Большой Лондон, Великобритания
358 м²
€ 13,586,747
Великобритания г.Лондон, W1J, City of Westminster Таунхаус с внутренни…
Таунхаусв Большой Лондон, Великобритания
Таунхаус
Большой Лондон, Великобритания
446 м²
€ 9,481,056
Великобритания г.Лондон, W8 Таунхаус рядом с Голландским Парком …

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