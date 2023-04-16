Великобритания
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Великобритании
Новые дома в Великобритании
Все новостройки в Великобритании
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Великобритании
Жилая
Квартира в Великобритании
Дом в Великобритании
Земельные участки в Великобритании
Элитная недвижимость в Великобритании
Найти агента в Великобритании
Агентства недвижимости в Великобритании
Агенты в Великобритании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Великобритании
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Великобритании
Найти агента в Великобритании
Агентства недвижимости в Великобритании
Агенты в Великобритании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Великобритании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Дом
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Великобритания
Дома
Купить дом в Великобритании
таунхаусы
2
Дом
Очистить
12 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 448 м²
€ 27,229,000
Великобритания г.Лондон, Фулхэм Превосходный особняк в районе Фулхэм …
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 841 м²
€ 43,566,000
Великобритания г.Лондон, N2 Шикарный особняк рядом с гольф клубом …
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 492 м²
€ 32,675,000
Великобритания г.Лондон, Хэмпстед Шикарный особняк в престижном районе …
Дом 36 комнат
Большой Лондон, Великобритания
36 Количество комнат
2 508 м²
€ 42,300,975
Великобритания г.Лондон, N2 Потрясающий особняк с парком 1 га …
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 532 м²
€ 89,855,000
Великобритания г.Лондон, Mayfair Особняк-люкс с внутренним двориком …
Дом
Большой Лондон, Великобритания
474 м²
€ 25,452,000
Великобритания г.Лондон, Belgravia Прекрасный дом в Белгравии …
Дом
Большой Лондон, Великобритания
2 000 м²
€ 84,866,000
Великобритания г.Лондон Saint John's Wood Шикарный особняк рядо…
Дом
Англия, Великобритания
€ 13,336,428
Великобритания графство Саррей (Surrey) Шикарный особняк в графстве Su…
Дом
Большой Лондон, Великобритания
381 м²
€ 13,968,153
Великобритания г.Лондон, SW3 Шикарный дом рядом с Harrods …
Дом
Большой Лондон, Великобритания
1 241 м²
€ 63,225,000
Великобритания г.Лондон, W2 Роскошный дом рядом с Гайд-парком …
Таунхаус
Большой Лондон, Великобритания
358 м²
€ 13,586,747
Великобритания г.Лондон, W1J, City of Westminster Таунхаус с внутренни…
Таунхаус
Большой Лондон, Великобритания
446 м²
€ 9,481,056
Великобритания г.Лондон, W8 Таунхаус рядом с Голландским Парком …
Параметры недвижимости в Великобритании
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты