Украина
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Украине
Дом в Украине
Коттедж
Земельные участки в Украине
Элитная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Украине
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Украине
Найти агента в Украине
Агентства недвижимости в Украине
Агенты в Украине
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Одесская область
Квартиры
Квартиры в Одесская область, Украина
Одесса
13585
Tairove Settlement Council
170
Лиманка
45
Новодолинский сельский совет
6
Великодолинский поселковый совет
3
Великодолинское
3
Черноморск
2
Молодежненский сельский совет
1
Нерубайский сельский совет
1
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
13 902 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
66 м²
6/9 Этаж
€ 37,745
18300 Продается трехкомнатная квартира с раздельными комнатами на ул. Г…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
66 м²
5/8 Этаж
€ 66,504
18307 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Пр…
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1 Количество комнат
27 м²
1/4 Этаж
€ 13,481
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
40 м²
13/17 Этаж
€ 33,252
18310 Продается однокомнатная квартира в ЖК "Акварель 3". Состояние по…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
59 м²
15/25 Этаж
€ 44,036
18277. Продается 2-комнатная квартира с террасой в ЖК «65 Жемчужина», к…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
65 м²
3/5 Этаж
€ 52,125
18278 В продаже 3-х комнатная квартира на Люстдорфской дороге. Дом кирп…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 21,569
18279 Продам 2-х комнатную квартиру на улице Варненская. Общая площадь …
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
30 м²
3/4 Этаж
€ 32,353
18282. В продаже двухкомнатная квартира с балконом, в хорошем жилом сос…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
97 м²
7/16 Этаж
€ 89,870
18283 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Дм…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
59 м²
5/5 Этаж
€ 26,062
18285 Продам трехкомнатную квартиру на Черемушках. Крепкий дом с ухожен…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
95 м²
7/15 Этаж
€ 103,351
18287 Продам 3-х комнатную квартиру, ЖК "Милос", Квартира под чистовую …
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
49 м²
10/24 Этаж
€ 69,200
18288. В продаже квартира в 43 Жемчужине по ул. Каманина. Квартира очен…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
64 м²
1/9 Этаж
€ 44,935
18289 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на улице Академика К…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
44 м²
2/5 Этаж
€ 33,701
18290 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ча…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
48 м²
5/5 Этаж
€ 35,858
18292. Продам 3-х комнатную квартиру на улице Варненская. Квартира очен…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
45 м²
4/5 Этаж
€ 31,005
18293. Продается 2-х комнатная квартира в элитном районе на 7-ой Фонтан…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
85 м²
13/17 Этаж
€ 179,740
18294. Продам двухкомнатную квартиру в центре города в новом доме. Общ…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
48 м²
13/16 Этаж
€ 26,961
18295 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на Балковской. Кварт…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
44 м²
2/5 Этаж
€ 49,429
18298 Предлагаю к продаже 2 комнатную квартиру на среднем этаже в блочн…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
87 м²
4/24 Этаж
€ 71,896
18299 Предлагаем к продаже квартиру в жилом комплексе Горизонт на ули…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
66 м²
4/9 Этаж
€ 30,555
18257 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на поселке Котовског…
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат
92 м²
7/22 Этаж
€ 94,364
18258 В продаже просторная квартира с ремонтом в Аркадии с видом на мор…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
61 м²
14/14 Этаж
€ 58,416
18262 Продается 2-комнатная квартира с ремонтом на улице Люстдорфская…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
51 м²
1/3 Этаж
€ 62,909
18267. Продается 2-х комнатная квартира на Маразлиевской. Выполнен крас…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
44 м²
6/25 Этаж
€ 31,562
18269 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ал…
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
50 м²
3/3 Этаж
€ 34,151
18270. Продается 2-х комнатная квартира в районе нового рынка. Общая пл…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
40 м²
14/14 Этаж
€ 40,442
18271. Продам 1-но комнатную квартиру в ЖК Вернисаж. Квартира просторна…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
35 м²
1/1 Этаж
€ 18,873
18272. Продам однокомнатную квартиру в тихом уютном одесском дворике ря…
Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
3 Количество комнат
67 м²
1/2 Этаж
€ 20,670
18274. Продается 3-х комнатная квартира в районе Усатово. Общая площадь…
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
32 м²
5/5 Этаж
€ 22,018
18275 В продаже 1-комнатная квартира на Проспекте Добровольского. Крепк…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Одесская область, Украина
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты