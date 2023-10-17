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Виллы в Швейцарии
Тичино
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20 объектов найдено
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Вилла с гаражом, с подвалом
Тичино, Швейцария
483 м²
Швейцария Кантон Тичино озеро Маджоре Потрясающая вилла в стиле "Либерти…
€6,90 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
3
4
210 м²
3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
€2,79 млн
Рекомендовать
Вилла
Lugano, Швейцария
700 м²
В пяти минутах от центра города Лугано находится эта редкая элитная недвижимость. Залитое со…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Cologny, Швейцария
8
10
700 м²
3
Престижный дом с захватывающими дух видами, в отличном состоянии. Этот потрясающий, спроект…
€20,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
5
7
550 м²
2
Этот великолепный дом расположен в эксклюзивном районе, в самом сердце Вандевра, всего в нес…
€6,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
5
380 м²
Современная вилла с видом на озеро. Эта привлекательная вилла с современной архитектурой, св…
€9,00 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Lugano, Швейцария
8
9
887 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена в жилом, тихом и солнечном районе. С холма открывается пр…
€10,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с сауной, с отоплением
Швейцария, Швейцария
3
380 м²
Современная вилла с видом на горную местность расположена в тихом и уединенном месте в Тичин…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария, Швейцария
3
220 м²
Очаровательная вилла с видом на озеро и горы находится в швейцарском городе Минузио. В доме …
€5,06 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария, Швейцария
6
330 м²
Элитный дом расположен в Хоргене, кантон Цюриха, Швейцария. Трехэтажный дом после полной рен…
€6,31 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Швейцария, Швейцария
4
750 м²
Эффектная вилла, расположенная высоко на склоне, возвышается над швейцарским городом Бриссаг…
€5,15 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с гаражом, с личным бассейном, с барбекю
Швейцария, Швейцария
5
280 м²
Очаровательная вилла находится в Денан, Во, недалеко от Лозанны. Построенная в 1980 году, в…
€3,95 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Швейцария, Швейцария
3
292 м²
Восхитительная вилла расположена в самом центре исторической части города Аскона, Швейцария.…
€2,28 млн
Рекомендовать
Вилла 12 спален с кондиционером, с садом, с интернетом
Швейцария, Швейцария
12
800 м²
Роскошная вилла у озера расположена в Цюрихе, Швейцария. Вилла, построенная в 1912 году, нах…
€10,14 млн
Рекомендовать
Вилла с мебелью, с садом, с личным бассейном
Швейцария, Швейцария
7 м²
Уникальная вилла с видом на Цюрихское озеро и горы находится в городе Майлен, Швейцария. Вил…
€7,47 млн
Рекомендовать
Вилла 14 спален с кондиционером, с гаражом, в центре города
Швейцария, Швейцария
14
450 м²
Чудесный дом расположен в городе Цолликон, в кантоне Цюрих, Швейцария. Представительская 14-…
€8,57 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Женева, Швейцария
5
1 412 м²
Роскошная вилла с видом на Женевское озеро расположена в часе езды от города Женева, Швейцар…
€25,83 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
5
450 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
€5,39 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро
Brissago, Швейцария
4
450 м²
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…
€8,42 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лозанна, Швейцария
6
350 м²
Прекрасная вилла находится неподалеку от Лозанны, кантон Во. Международные школы, гольф-клуб…
€3,18 млн
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Параметры недвижимости в Швейцарии
с бассейном
с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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