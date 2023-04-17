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Купить квартиру возле озера в Тичино, Швейцария

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Лугано, Швейцария
Пентхаус 3 спальни
Лугано, Швейцария
145 м²
€ 5,164,300
Роскошный пентхаус с панорамным видом на озеро расположен в Лугано, Швейцария. Эксклюзивная …
Квартира 4 спальнив Лугано, Швейцария
Квартира 4 спальни
Лугано, Швейцария
229 м²
€ 3,317,600
Отличные апартаменты, расположенные в доме, находятся в престижном районе города Лугано в Шв…

Параметры недвижимости в Тичино, Швейцария

рядом с пляжем
недорогая
элитное
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