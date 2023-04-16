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Купить недвижимость в la Nucia, Испания

22 объекта найдено
Дом 2 спальнив la Nucia, Испания
Дом 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 185,000
Представляем уютную виллу с видом на море и горы в La Nucia.Город La Nucia - небольшой город…
Квартира 2 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м² 1/3 Этаж
€ 320,350
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея…
Квартира 2 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² 2/3 Этаж
€ 455,700
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Алтея пр…
Квартира 3 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 1/3 Этаж
€ 384,970
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика. Живописн…
Квартира 3 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 1/3 Этаж
€ 481,270
В продаже новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика.Апартамен…
Квартира 2 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м² 1/3 Этаж
€ 357,700
Представляем новые апартаменты в городе Алтея, в новом жилом комплексе от застройщика.Апарта…
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Квартира 2 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 320,350
Квартиры на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто …
Квартира 2 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 2 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 978,000
Пентхаусы на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто…
Квартира 3 спальнив la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 357,700
Квартиры на продажу в Альтеа, Коста Бланка Эксклюзивный и великолепный жилой проект "Пуэрто …
Дом 3 спальнив la Nucia, Испания
Дом 3 спальни
la Nucia, Испания
214 м²
€ 319,395
Новая современная вилла с великолепным видом на море, расположенная в живописном районе в…
Дом 3 спальнив la Nucia, Испания
Дом 3 спальни
la Nucia, Испания
240 м²
€ 485,000
Новая современная вилла с великолепным видом на море, Полоп, расположенная в живописном рай…
Вилла 7 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 7 спален
la Nucia, Испания
7 ванных комнат 305 м²
€ 495,000
Окруженный красивой природой и видом на Средиземное море и горы. Расположен на границе Альте…
Вилла 6 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
4 ванных комнат 484 м²
€ 580,000
Продаётся дом в La Nucía в районе Bello horizonte. Общая площадь 484.00 м2, участок 950 м2, …
Вилла 6 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 280 м²
€ 425,000
Деревенский дом, расположенный в тихом районе, в окружении природы, хороший доступ к дороге,…
Вилла 6 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
4 ванных комнат 800 м²
€ 2,400,000
Вилла 4 спальнив la Nucia, Испания
Вилла 4 спальни
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 459,000
Отдельно стоящий дом для любителей тишины и покоя.&nbsp; Огромный участок земли в окруже…
Вилла 8 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 8 спален
la Nucia, Испания
6 ванных комнат 366 м²
€ 549,000
Дом находится в хорошем состоянии и предлагает хорошие возможности для использования в качес…
Вилла 6 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 6 спален
la Nucia, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 265,000
Красивый таунхаус с 6 спальнями и видом на море в Ла Нусии. Дом распределен на 2 уровнях. На…
Вилла 5 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 5 спален
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 330 м²
€ 549,000
Вилла &nbsp;в тихом, престижном &nbsp;районе города&nbsp;Ла Нусия. 10 мин на маш…
Вилла 5 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 5 спален
la Nucia, Испания
4 ванных комнат 475 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Очаровательная вилла с видом на море и горы в Ла Нусии. Дом был построен в соответствии с са…
Вилла 5 спаленв la Nucia, Испания
Вилла 5 спален
la Nucia, Испания
4 ванных комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 450,000
Фантастическая вилла расположена в красивой зеленой зоне! К услугам гостей предоставляется г…
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