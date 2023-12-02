Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Испания
  4. Girona

Жильё в Girona, Испания

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости в Sant antoni de calonge, Испания
Квартира 3 спальни с Покупка недвижимости
Sant antoni de calonge, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/5
Уютная квартира в спокойном уютном городе Sant Antoni de Calonge всего в 200 метрах от пляжа…
€250,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Girona, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти