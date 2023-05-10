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Жильё с видом на море в Хавея, Испания

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 1,370,000
Вилла 4 спальни в Хавея, Испания
Вилла 4 спальни
Хавея, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
€ 320,000

Параметры недвижимости в Хавея, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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