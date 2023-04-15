Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. el Campello

Купить недвижимость в el Campello, Испания

88 объектов найдено
Вилла 4 спальнив el Campello, Испания
Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 205 м²
€ 250,000
Индивидуальный загородный дом с хорошим участком и полностью узаконенным бассейном. Досту…
Квартирав el Campello, Испания
Квартира
el Campello, Испания
€ 460,000
капитан
Шале 6 спаленв el Campello, Испания
Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат 5 ванных комнат 510 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Шале 3 спальнив el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Дом 5 спаленв el Campello, Испания
Дом 5 спален
el Campello, Испания
3 ванных комнат 441 м² Количество этажей 3
€ 1,135,000
Представляем вам эту замечательную независимую виллу, которую мы продаем, она расположена в …
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 265 м²
€ 899,000
Продаётся вилла в Эль Кампельо в районе Venta Lanuza. Общая площадь 265.00 м2, участок 1320 …
Студия 1 ваннаяв el Campello, Испания
Студия 1 ванная
el Campello, Испания
1 ванных комнат 48 м²
€ 175,000
Возможность инвестора!Студия на первой линии Плайя Мучависта полностью отремонтирована и име…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 265 м²
€ 899,000
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бол…
Квартира 2 спальнив el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 235,000
В самом популярном районе Кампельо, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа, с прекрасным вид…
Квартира 3 спальнив el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 275,000
В самом популярном районе Кампельо, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа, с прекрасным вид…
Бунгало 6 спаленв el Campello, Испания
Бунгало 6 спален
el Campello, Испания
3 ванных комнат 290 м²
€ 467,000
Двухквартирный дом с видом на море и в нескольких метрах от пляжа Мучависта.Очень просторный…
Квартира 3 спальнив el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 114 м² 2 Этаж
€ 194,000
Теперь можно жить или наслаждаться отдыхом в тихом месте, в нескольких метрах от пляжа, в по…
Квартира 3 спальнив el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
115 м²
€ 307,000
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
Квартира 2 спальнив el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
90 м²
€ 339,900
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
Дом 5 спаленв el Campello, Испания
Дом 5 спален
el Campello, Испания
240 м²
€ 310,000
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м².…
Вилла 7 спаленв el Campello, Испания
Вилла 7 спален
el Campello, Испания
7 ванных комнат 450 м²
€ 1,310,000
Авангардный дизайн, качество и устойчивость сочетаются в этой эксклюзивной независимой роско…
Квартира 2 спальнив el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат 64 м² 1 Этаж
€ 245,000
Уютная квартира с авангардным дизайном и высоким качеством, в 300 метрах от Плайя Мучависта,…
Квартира 3 спальнив el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 115 м² 2 Этаж
€ 265,000
Просторная и светлая квартира в 600 метрах от пляжа Мучависта, недавно отремонтированная, го…
Бунгало 2 спальнив el Campello, Испания
Бунгало 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 248 м²
€ 695,000
Продаётся бунгало в Эль Кампельо в районе Campello Playa. Общая площадь 248.00 м2, бунгало 1…
Квартира 2 спальнив el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат 85 м² 3 Этаж
€ 230,000
Uyutnaya kvartira s vidom na more, na vtoroy linii plyazha Muchavista, gotova k zaseleniyu! …
Квартира 3 спальнив el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 356,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 2 спальнив el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 235,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальнив el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 267,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальнив el Campello, Испания
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 82 м² 1 Этаж
€ 267,000
Продаётся aпартамент в Эль Кампельо в районе Centro, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
Квартира 2 спальнив el Campello, Испания
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 82 м² 1 Этаж
€ 228,000
Продаётся aпартамент в Эль Кампельо в районе Centro, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Таунхаус 4 спальнив el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,800,000
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальнив el Campello, Испания
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Realting.com
Перейти