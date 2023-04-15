Купить недвижимость в el Campello, Испания

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el Campello
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88 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
205 м²
€ 250,000
Индивидуальный загородный дом с хорошим участком и полностью узаконенным бассейном. Досту…
Квартира
el Campello, Испания
€ 460,000
капитан
Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат
5 ванных комнат
510 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Дом 5 спален
el Campello, Испания
3 ванных комнат
441 м²
Количество этажей 3
€ 1,135,000
Представляем вам эту замечательную независимую виллу, которую мы продаем, она расположена в …
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
265 м²
€ 899,000
Продаётся вилла в Эль Кампельо в районе Venta Lanuza. Общая площадь 265.00 м2, участок 1320 …
Студия 1 ванная
el Campello, Испания
1 ванных комнат
48 м²
€ 175,000
Возможность инвестора!Студия на первой линии Плайя Мучависта полностью отремонтирована и име…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
265 м²
€ 899,000
Вилла в Кампельо с панорамным видом на море. Первый этаж открытой планировки, с тремя бол…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 235,000
В самом популярном районе Кампельо, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа, с прекрасным вид…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 275,000
В самом популярном районе Кампельо, всего в десяти минутах ходьбы от пляжа, с прекрасным вид…
Бунгало 6 спален
el Campello, Испания
3 ванных комнат
290 м²
€ 467,000
Двухквартирный дом с видом на море и в нескольких метрах от пляжа Мучависта.Очень просторный…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
114 м²
2 Этаж
€ 194,000
Теперь можно жить или наслаждаться отдыхом в тихом месте, в нескольких метрах от пляжа, в по…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
115 м²
€ 307,000
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
90 м²
€ 339,900
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
Дом 5 спален
el Campello, Испания
240 м²
€ 310,000
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м².…
Вилла 7 спален
el Campello, Испания
7 ванных комнат
450 м²
€ 1,310,000
Авангардный дизайн, качество и устойчивость сочетаются в этой эксклюзивной независимой роско…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат
64 м²
1 Этаж
€ 245,000
Уютная квартира с авангардным дизайном и высоким качеством, в 300 метрах от Плайя Мучависта,…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
115 м²
2 Этаж
€ 265,000
Просторная и светлая квартира в 600 метрах от пляжа Мучависта, недавно отремонтированная, го…
Бунгало 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
248 м²
€ 695,000
Продаётся бунгало в Эль Кампельо в районе Campello Playa. Общая площадь 248.00 м2, бунгало 1…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
1 ванных комнат
85 м²
3 Этаж
€ 230,000
Uyutnaya kvartira s vidom na more, na vtoroy linii plyazha Muchavista, gotova k zaseleniyu! …
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
88 м²
€ 356,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 235,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 267,000
Apartments in El Campello, Alicante, Costa Blanca In the most popular area of Campello, just…
Квартира 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
82 м²
1 Этаж
€ 267,000
Продаётся aпартамент в Эль Кампельо в районе Centro, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
Квартира 2 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
82 м²
1 Этаж
€ 228,000
Продаётся aпартамент в Эль Кампельо в районе Centro, располагается на 1 этаже. Общая площадь…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 1,800,000
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 849,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
Вилла 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат
108 м²
€ 364,900
ЧАСТНАЯ ВИЛЛА ПРОГУЛКА К ПЛЯЖУ!~ ~ Расположен в Эль-Кампельо, в 600 м от пляжа Ла-Амерадор.~…
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