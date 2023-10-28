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Пентхаусы в Campo de Cartagena, Испания

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Современные новые апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110250 3 спальни, 2 ванные комнат…
€196,000
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Комфортабельные апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера, Коста-Калида, Испания - TN1110249 3 спа…
€196,000
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system в Сан-Хавьер, Испания
Пентхаус 3 спальни с бытовой техникой, с общественным бассейном, с central water-supply system
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельные апартаменты возле моря в Сантьяго-де-ла-Рибера - TN1110051 3 спальни, 2 ванн…
€204,000

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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