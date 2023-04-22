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Дома в Зеленоградск, Россия

8 объектов найдено
Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 237,882
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 271,075
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 147,155
Таунхаус "Морской Бриз". Всего в 200 метрах от моря, в г Зеленоградске, ул. Гагари…
Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 237,882
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 127,239
Представляем к продаже дом Сказочный Кранц на берегу Балтийского моря. Участок 8 соток. Для …
Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 112,856
Продается жилой, двухэтажный дом 185 метров, в п.Клинцовка, Зеленоградского района, 15 мин. …
Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 215,753
Продам Дом 177,1 кв.метра, п. Малиновка - черта города Зеленоградска. К дому примыкает терра…
Дом 6 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 6 комнат
Зеленоградск, Россия
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 497,892
Просторный новый дом на берегу моря ждёт своих хозяев! Продам дом с ремонтом достойным внима…
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