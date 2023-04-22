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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Зеленоградский городской округ
Зеленоградск
Квартиры
Квартиры в Зеленоградск, Россия
Квартира
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12 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат
2/2 Этаж
€ 58,641
Продам 1-ком.квартиру в историческом центре Зеленоградска. Площадь: 30 кв.м. Квартира в неме…
Квартира 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
3 Количество комнат
4/7 Этаж
€ 158,219
Продам красивую, комфортабельную трехкомнатную квартиру Жемчужное сияние на берегу Балтийско…
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
2 Количество комнат
4/4 Этаж
€ 160,432
Апартаменты в Зеленоградске , Ул. Гагарина "У самого синего моря!" Набережная и пе…
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат
3/9 Этаж
€ 74,131
Продам однокомнатную квартиру на третьем этаже девятиэтажного кирпичного дома 2014 года пост…
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
2 Количество комнат
2/3 Этаж
€ 78,556
НОВЫЙ ЖК НА БЕРЕГУ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ! Предлагается к продаже 2 комнатная квартира на 2 этаже …
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат
2/4 Этаж
€ 117,281
В самом центре Зеленоградска продаётся просторная уютная 1 комнатная квартира в 5 минутах пр…
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат
4/5 Этаж
€ 102,281
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат
3/5 Этаж
€ 161,538
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат
2/5 Этаж
€ 336,354
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат
3/5 Этаж
€ 164,858
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат
2/5 Этаж
€ 119,052
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат
5/6 Этаж
€ 261,736
Двухуровневая квартира с террасой и видом на море в Зеленоградске В самом центре Зеленоградс…
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