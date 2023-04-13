Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Всеволожский район
Дома
Купить дом в Всеволожский район, Россия
Koltushskoe selskoe poselenie
12
Bugrovskoe selskoe poselenie
6
Агалатовское сельское поселение
6
Город Всеволожск
5
Токсовское городское поселение
5
Leskolovskoe selskoe poselenie
4
Сертоловское городское поселение
4
Токсово
4
Morozovskoe gorodskoe poselenie
2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie
1
Сертолово
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
45 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Токсовское городское поселение, Россия
202 м²
€ 197,115
Арт. 41921150 Вашему вниманию предлагается современный эргономичный дом в поселке бизнес-кл…
Коттедж 14 комнат
Всеволожск, Россия
14 Количество комнат
707 м²
Количество этажей 2
€ 1,596,159
Арт. 46743340. Продается элитный коттедж 707 кв. м в «золотом треугольнике» в г. Всеволожск …
Дом
Токсово, Россия
318 м²
€ 576,391
Арт. 41923674 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагается особняк в уникальном месте…
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
615 м²
€ 3,314,248
Арт. 41182560 Загородная Резиденция с террасами на берегу озера! 45 соток и свой пруд! Ба…
Дом
Агалатовское сельское поселение, Россия
186 м²
€ 299,280
Арт. 41860456 Вашему вниманию предлагается уютный загородный дом! Расположен в благоустро…
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
180 м²
€ 310,364
Арт. 41287355 К продаже предлагается семейный загородный дом в КП "Рыжики" всего в 7 минута…
Дом 2 комнаты
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
48 м²
1/1 Этаж
€ 67,615
Ленинградская область, Всеволожский р-н, АОЗТ Всеволожское «Крестьянские покосы», ул. Листв…
Дом 4 комнаты
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат
111 м²
1/2 Этаж
€ 77,037
Срочно продается участок 12 соток с новым построенным 2-х этажным домом. В доме все ко…
Дом
Вартемяги, Россия
310 м²
€ 260,484
Арт. 39547053 Предлагаем вашему вниманию банный комплекс с бассейном и собственным выходом …
Дом
Сертолово, Россия
330 м²
€ 493,258
Арт. 39300296 Уважаемый покупатель. Идеальное место для жизни и отдыха, в окружении лес…
Дом
Порошкино, Россия
278 м²
€ 254,942
Арт. 38786112 Продается дом для семьи в коттеджном поселке бизнес-класса. Закрытая территор…
Дом
Kovalevo, Россия
125 м²
€ 151,303
Арт. 38896180 Дорогой наш покупатель! Предлагается к продаже НОВЫЙ уютный, загородный дом…
Дом
Kovalevo, Россия
125 м²
€ 151,303
Арт. 38905497 Дорогой наш покупатель! Предлагается к продаже НОВЫЙ уютный, загородный д…
Дом 2 комнаты
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
50 м²
1/2 Этаж
€ 17,735
Продаётся земельный участок с хорошим летним домом. Развитое садоводство, рядом жд/станция …
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
180 м²
€ 182,893
Арт. 37803791 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию современный одноэтажный до…
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
120 м²
€ 99,760
Арт. 37132110 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию современный одноэтажный до…
Дом
Токсово, Россия
228 м²
€ 498,800
Арт. 37525694 Предлагается к продаже индивидуальный дом 228,3 м2, на участке 8 соток, включ…
Дом
Всеволожск, Россия
420 м²
€ 820,249
Арт. 36471431 Благоустроенный кирпичный дом в окружении плодового сада и сосен на берегу оз…
Дом
Вартемяги, Россия
150 м²
€ 160,724
В 10 минутах от города по Новоприозерскому шоссе в посёлке Вартемяги продается загородный до…
Дом
Сярьги, Россия
362 м²
€ 720,489
Арт. 14199696 Уважаемый покупатель! Предлагаем рассмотреть уникальное предложение – настоящ…
Дом
Gorodok, Россия
497 м²
€ 432,293
Арт. 32484704 Уважаемый покупатель! В удобной локации Всеволожского район - элитном КП Ох…
Дом 4 комнаты
Колтуши, Россия
4 Количество комнат
141 м²
1/2 Этаж
€ 105,191
От дома Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Предложение для ценителей загородной жизни и …
Дом
Западная Лица, Россия
434 м²
€ 1,186,035
Арт. 25380320 Уважаемый покупатель! Эксклюзивное предложение на рынке загородной недвижим…
Дом
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
140 м²
€ 166,267
Арт. 26039960 Уважаемые покупатели, представляем вашему вниманию абсолютно новый и п…
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
320 м²
€ 720,489
Арт. 24245777 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию роскошный элитный дом вс…
Таунхаус
Кирполье, Россия
202 м²
€ 163,495
Арт. 24194043 Дуплекс на участке ИЖС со всеми коммуникациями! Дуплекс 201,9 м2 в ИЖС на…
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
186 м²
€ 83,133
Арт. 24005353 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Вашему вниманию предлагается доля в тау…
Дом
Васкелово, Россия
223 м²
€ 764,826
Арт. 23910145 Уважаемый покупатель! Рады предложить Вам элитный коттедж на берегу озера в…
Дом 5 комнат
Кирполье, Россия
5 Количество комнат
150 м²
1/2 Этаж
€ 429,522
Финский подход в загородном строительстве. Продается дом HONKA 150 кв.м. + терраса 50 кв.м.…
Дом
Всеволожск, Россия
289 м²
€ 315,907
Арт. 18172910 Вашему вниманию предлагается к продаже Дом площадью 290 кв.м., расположенный …
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Всеволожский район, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты