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Купить дом в Всеволожский район, Россия

Koltushskoe selskoe poselenie
12
Bugrovskoe selskoe poselenie
6
Агалатовское сельское поселение
6
Город Всеволожск
5
Токсовское городское поселение
5
Leskolovskoe selskoe poselenie
4
Сертоловское городское поселение
4
Токсово
4
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45 объектов найдено
Домв Токсовское городское поселение, Россия
Дом
Токсовское городское поселение, Россия
202 м²
€ 197,115
Арт. 41921150 Вашему вниманию предлагается современный эргономичный дом в поселке бизнес-кл…
Коттедж 14 комнатв Всеволожск, Россия
Коттедж 14 комнат
Всеволожск, Россия
14 Количество комнат 707 м² Количество этажей 2
€ 1,596,159
Арт. 46743340. Продается элитный коттедж 707 кв. м в «золотом треугольнике» в г. Всеволожск …
Домв Токсово, Россия
Дом
Токсово, Россия
318 м²
€ 576,391
Арт. 41923674 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагается особняк в уникальном месте…
Домв Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
615 м²
€ 3,314,248
Арт. 41182560 Загородная Резиденция с террасами на берегу озера! 45 соток и свой пруд! Ба…
Домв Агалатовское сельское поселение, Россия
Дом
Агалатовское сельское поселение, Россия
186 м²
€ 299,280
Арт. 41860456 Вашему вниманию предлагается уютный загородный дом! Расположен в благоустро…
Домв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
180 м²
€ 310,364
Арт. 41287355 К продаже предлагается семейный загородный дом в КП "Рыжики" всего в 7 минута…
Дом 2 комнатыв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 48 м² 1/1 Этаж
€ 67,615
Ленинградская область, Всеволожский р-н, АОЗТ Всеволожское «Крестьянские покосы», ул. Листв…
Дом 4 комнатыв Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 111 м² 1/2 Этаж
€ 77,037
Срочно продается участок 12 соток с новым построенным 2-х этажным домом. В доме все ко…
Домв Вартемяги, Россия
Дом
Вартемяги, Россия
310 м²
€ 260,484
Арт. 39547053 Предлагаем вашему вниманию банный комплекс с бассейном и собственным выходом …
Домв Сертолово, Россия
Дом
Сертолово, Россия
330 м²
€ 493,258
Арт. 39300296 Уважаемый покупатель. Идеальное место для жизни и отдыха, в окружении лес…
Домв Порошкино, Россия
Дом
Порошкино, Россия
278 м²
€ 254,942
Арт. 38786112 Продается дом для семьи в коттеджном поселке бизнес-класса. Закрытая территор…
Домв Kovalevo, Россия
Дом
Kovalevo, Россия
125 м²
€ 151,303
Арт. 38896180 Дорогой наш покупатель! Предлагается к продаже НОВЫЙ уютный, загородный дом…
Домв Kovalevo, Россия
Дом
Kovalevo, Россия
125 м²
€ 151,303
Арт. 38905497 Дорогой наш покупатель! Предлагается к продаже НОВЫЙ уютный, загородный д…
Дом 2 комнатыв Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 50 м² 1/2 Этаж
€ 17,735
Продаётся земельный участок с хорошим летним домом. Развитое садоводство, рядом жд/станция …
Домв Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
180 м²
€ 182,893
Арт. 37803791 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию современный одноэтажный до…
Домв Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
120 м²
€ 99,760
Арт. 37132110 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию современный одноэтажный до…
Домв Токсово, Россия
Дом
Токсово, Россия
228 м²
€ 498,800
Арт. 37525694 Предлагается к продаже индивидуальный дом 228,3 м2, на участке 8 соток, включ…
Домв Всеволожск, Россия
Дом
Всеволожск, Россия
420 м²
€ 820,249
Арт. 36471431 Благоустроенный кирпичный дом в окружении плодового сада и сосен на берегу оз…
Домв Вартемяги, Россия
Дом
Вартемяги, Россия
150 м²
€ 160,724
В 10 минутах от города по Новоприозерскому шоссе в посёлке Вартемяги продается загородный до…
Домв Сярьги, Россия
Дом
Сярьги, Россия
362 м²
€ 720,489
Арт. 14199696 Уважаемый покупатель! Предлагаем рассмотреть уникальное предложение – настоящ…
Домв Gorodok, Россия
Дом
Gorodok, Россия
497 м²
€ 432,293
Арт. 32484704 Уважаемый покупатель! В удобной локации Всеволожского район - элитном КП Ох…
Дом 4 комнатыв Колтуши, Россия
Дом 4 комнаты
Колтуши, Россия
4 Количество комнат 141 м² 1/2 Этаж
€ 105,191
От дома Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Предложение для ценителей загородной жизни и …
Домв Западная Лица, Россия
Дом
Западная Лица, Россия
434 м²
€ 1,186,035
Арт. 25380320 Уважаемый покупатель! Эксклюзивное предложение на рынке загородной недвижим…
Домв Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
140 м²
€ 166,267
Арт. 26039960 Уважаемые покупатели, представляем вашему вниманию абсолютно новый и п…
Домв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
320 м²
€ 720,489
Арт. 24245777 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию роскошный элитный дом вс…
Таунхаусв Кирполье, Россия
Таунхаус
Кирполье, Россия
202 м²
€ 163,495
Арт. 24194043 Дуплекс на участке ИЖС со всеми коммуникациями! Дуплекс 201,9 м2 в ИЖС на…
Домв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
186 м²
€ 83,133
Арт. 24005353 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Вашему вниманию предлагается доля в тау…
Домв Васкелово, Россия
Дом
Васкелово, Россия
223 м²
€ 764,826
Арт. 23910145 Уважаемый покупатель! Рады предложить Вам элитный коттедж на берегу озера в…
Дом 5 комнатв Кирполье, Россия
Дом 5 комнат
Кирполье, Россия
5 Количество комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 429,522
Финский подход в загородном строительстве. Продается дом HONKA 150 кв.м. + терраса 50 кв.м.…
Домв Всеволожск, Россия
Дом
Всеволожск, Россия
289 м²
€ 315,907
Арт. 18172910 Вашему вниманию предлагается к продаже Дом площадью 290 кв.м., расположенный …

Параметры недвижимости в Всеволожский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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