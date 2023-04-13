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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Всеволожский район
Квартиры
Купить квартиру в Всеволожский район, Россия
Город Всеволожск
560
Murinskoe gorodskoe poselenie
25
Мурино
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605 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
3 Количество комнат
57 м²
5/5 Этаж
€ 62,775
Арт. 46827593. ПРЕИМУЩЕСТВА этого ОБЪЕКТА: чистые документы, соответствие цены и качества, б…
Квартира 2 комнаты
Мурино, Россия
2 Количество комнат
52 м²
13/15 Этаж
€ 81,471
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в кирпично-монолитном доме. Квартира теплая, светла…
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
33 м²
7/14 Этаж
€ 57,639
Предлагаем однокомнатную квартиру в г.Мурино Ленинградской области, который находится на п…
Квартира 1 комната
Murinskoe gorodskoe poselenie, Россия
1 Количество комнат
35 м²
10/15 Этаж
€ 45,446
Продаётся по переуступке 1 комнатная квартира 34,69 м.кв. Корпус 27, секция 2, 10 этаж (дом…
Квартира
Сертолово, Россия
47 м²
€ 77,591
Арт. 41557782 Продается двухкомнатная квартира с великолепным дизайнерским ремонтом в прекр…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
6/12 Этаж
€ 44,742
Продаётся квартира-студия, площадью 20,7 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
2/12 Этаж
€ 45,193
Продаётся квартира-студия, площадью 23,1 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 4 комнаты
Всеволожск, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
3/12 Этаж
€ 114,212
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 78,0 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
6/12 Этаж
€ 61,583
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 36,1 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
4/12 Этаж
€ 56,331
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,5 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
7/12 Этаж
€ 49,172
Продаётся квартира-студия, площадью 27,0 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
7/12 Этаж
€ 43,878
Продаётся квартира-студия, площадью 20,5 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
7/12 Этаж
€ 56,245
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,1 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
4/7 Этаж
€ 61,566
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 35,4 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
10/12 Этаж
€ 100,465
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 66,4 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
2/12 Этаж
€ 81,159
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 52,6 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
9/12 Этаж
€ 49,283
Продаётся квартира-студия, площадью 26,8 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
3/12 Этаж
€ 85,193
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 57,4 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
9/12 Этаж
€ 63,939
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
9/12 Этаж
€ 78,826
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 49,8 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
2/12 Этаж
€ 63,185
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 40,2 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
4/12 Этаж
€ 42,631
Продаётся квартира-студия, площадью 20,6 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
9/12 Этаж
€ 82,024
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 55,1 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
11/12 Этаж
€ 44,742
Продаётся квартира-студия, площадью 21,2 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 4 комнаты
Всеволожск, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
4/12 Этаж
€ 114,264
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 77,8 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 4 комнаты
Всеволожск, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
66 м²
3/12 Этаж
€ 101,981
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 66,0 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
5/12 Этаж
€ 55,951
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,1 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
6/12 Этаж
€ 65,095
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,6 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
10/12 Этаж
€ 56,979
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 33,1 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
3/12 Этаж
€ 81,374
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 55,7 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
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Параметры недвижимости в Всеволожский район, Россия
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