Квартира 2 комнаты Андреевка, Россия 2 Количество комнат 71 м² 8/17 Этаж

€ 89,255

ПРОСТОРНАЯ двухкомнатная КВАРТИРА НА 8 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НЕДАЛЕКО ОТ СТА…