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Купить квартиру в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Терволово, Россия
Квартира 2 комнаты
Терволово, Россия
2 Количество комнат 46 м² 3/5 Этаж
€ 42,092
В Гатчинском районе Пудостьское сельское поселение в поселке Терволово на ул Ленинград…

Параметры недвижимости в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия

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