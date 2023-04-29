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Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Троицкий административный округ
поселение Щаповское
Дома
Дома в поселение Щаповское, Россия
Дом
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11 объектов найдено
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Дом 5 комнат
поселение Щаповское, Россия
5 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 2
€ 221,183
Код объекта в БД Агентства: 518-918, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Александровы пруды КП. …
Дом 5 комнат
поселение Щаповское, Россия
5 Количество комнат
125 м²
Количество этажей 2
€ 212,134
Код объекта в БД Агентства: 518-719, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Александровы пруды КП. …
Дом 17 комнат
Schapovo, Россия
17 Количество комнат
1 140 м²
Количество этажей 4
€ 983,034
Код объекта в БД Агентства: 317-907, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Озерный к/п (Щапово). …
Дом 5 комнат
Shalovo, Россия
5 Количество комнат
150 м²
€ 277,211
Код объекта в БД Агентства: 714-704, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …
Дом 4 комнаты
Shalovo, Россия
4 Количество комнат
120 м²
€ 293,793
Код объекта в БД Агентства: 714-702, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …
Дом 5 комнат
Shalovo, Россия
5 Количество комнат
150 м²
€ 330,657
Код объекта в БД Агентства: 714-705, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …
Дом 4 комнаты
Shalovo, Россия
4 Количество комнат
120 м²
€ 187,112
Код объекта в БД Агентства: 714-701, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …
Дом 7 комнат
поселение Щаповское, Россия
7 Количество комнат
423 м²
Количество этажей 2
€ 255,812
Код объекта в БД Агентства: 518-914, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Александровы пруды КП. …
Дом 8 комнат
поселение Щаповское, Россия
8 Количество комнат
530 м²
Количество этажей 3
€ 1,284,647
Код объекта в БД Агентства: 131-853, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
Дом 7 комнат
Shaganino, Россия
7 Количество комнат
522 м²
Количество этажей 3
€ 480,346
Код объекта в БД Агентства: 343-801, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Шаганино. …
Дом 7 комнат
поселение Щаповское, Россия
7 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 726,105
Код объекта в БД Агентства: 131-845, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
Параметры недвижимости в поселение Щаповское, Россия
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