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Дома в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия

6 объектов найдено
Дом 20 комнат в Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 027 м² Количество этажей 3
€ 390,979
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 20 комнат в Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 090 м² Количество этажей 3
€ 558,542
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 6 комнат в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Михайлово-Ярцевское, Россия
6 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 290,442
Код объекта в БД Агентства: 511-341, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Солнечный Город к/п (Лу…
Дом 3 комнаты в Шишкин Лес, Россия
Дом 3 комнаты
Шишкин Лес, Россия
3 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 178,733
Код объекта в БД Агентства: 512-303, Калужское шоссе, 30 км от МКАД, Терехово (Шишкин лес). …
Дом 7 комнат в Шишкин Лес, Россия
Дом 7 комнат
Шишкин Лес, Россия
7 Количество комнат 445 м² Количество этажей 3
€ 557,425
Код объекта в БД Агентства: 567-911, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Лесной пейзаж КП. …
Дом 7 комнат в Шишкин Лес, Россия
Дом 7 комнат
Шишкин Лес, Россия
7 Количество комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 287,091
Код объекта в БД Агентства: 139-932, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Шишкин лес КП (Шишкин л…

Параметры недвижимости в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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