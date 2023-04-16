Купить дом в поселение Десёновское, Россия

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Россия
Центральный федеральный округ
Новомосковский административный округ
поселение Десёновское
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7 объектов найдено
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Дом 11 комнат
поселение Десёновское, Россия
11 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 419,700
Код объекта в БД Агентства: 134-934, Калужское шоссе, 16 км от МКАД, Искра к/п (Ватутинки). …
Дом 8 комнат
поселение Десёновское, Россия
8 Количество комнат
1 280 м²
Количество этажей 3
€ 3,257,554
Код объекта в БД Агентства: 140-945, Калужское шоссе, 15 км от МКАД, Ваутутинки к/п (Ватутин…
Дом 6 комнат
поселение Десёновское, Россия
6 Количество комнат
394 м²
Количество этажей 2
€ 441,702
Код объекта в БД Агентства: 177-804, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, МосДачТрест к/п (Троицк…
Дом 6 комнат
поселение Десёновское, Россия
6 Количество комнат
142 м²
Количество этажей 2
€ 253,924
Код объекта в БД Агентства: 185-305, Калужское шоссе, 18 км от МКАД, Пыхчево. …
Дом 7 комнат
поселение Десёновское, Россия
7 Количество комнат
342 м²
€ 539,981
Код объекта в БД Агентства: 356-305, Калужское шоссе, 15 км от МКАД, Южное к/п (Ватутинки). …
Дом 5 комнат
поселение Десёновское, Россия
5 Количество комнат
257 м²
Количество этажей 2
€ 485,873
Код объекта в БД Агентства: 134-417, Калужское шоссе, 16 км от МКАД, Искра к/п (Ватутинки). …
Дом 8 комнат
поселение Десёновское, Россия
8 Количество комнат
460 м²
Количество этажей 4
€ 386,490
Код объекта в БД Агентства: 134-926, Калужское шоссе, 16 км от МКАД, Искра к/п (Ватутинки). …
Параметры недвижимости в поселение Десёновское, Россия
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