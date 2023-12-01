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Квартиры в округ Светлановское, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в округ Светлановское, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Светлановское, Россия
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
Очень хороший район! Продается 3-х комнатная квартира. Окна - зелёный двор. Кирпичный тёп…
€85,772
в месяц
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Квартира 3 комнаты в округ Светлановское, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Светлановское, Россия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 2/9
Продается замечательная двухсторонняя трехкомнатная квартира с хорошей планировкой, на вт…
€153,053
в месяц
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Параметры недвижимости в округ Светлановское, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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