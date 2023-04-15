Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Одинцовский городской округ
Одинцово
Квартиры
Купить квартиру в Одинцово, Россия
Квартира
Очистить
82 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
48 м²
19/25 Этаж
€ 116,732
Продается прекрасная квартира с ремонтом! Квартира с качественным ремонтом, Вам остается все…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
37 м²
5/25 Этаж
€ 79,259
Однокомнатная квартира в сданном доме, развитая инфраструктура! Документы готовы к продаже. …
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
36 м²
€ 116,640
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
36 м²
€ 115,411
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
36 м²
€ 117,187
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
36 м²
€ 116,377
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
36 м²
€ 116,113
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
35 м²
€ 114,223
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 165,475
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 125,412
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 121,890
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 126,391
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 164,870
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 121,589
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 124,645
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 121,589
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 120,205
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 125,103
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 126,080
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 121,589
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 165,812
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 164,527
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 125,768
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 121,288
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 125,768
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 121,138
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
41 м²
€ 121,138
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 123,967
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
64 м²
€ 164,310
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат
47 м²
€ 139,408
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Одинцово, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты