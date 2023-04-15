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Купить квартиру в Одинцово, Россия

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82 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат 48 м² 19/25 Этаж
€ 116,732
Продается прекрасная квартира с ремонтом! Квартира с качественным ремонтом, Вам остается все…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 37 м² 5/25 Этаж
€ 79,259
Однокомнатная квартира в сданном доме, развитая инфраструктура! Документы готовы к продаже. …
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 36 м²
€ 116,640
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 36 м²
€ 115,411
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 36 м²
€ 117,187
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 36 м²
€ 116,377
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 36 м²
€ 116,113
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 35 м²
€ 114,223
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнатыв Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 165,475
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 125,412
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 121,890
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 126,391
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнатыв Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 164,870
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 121,589
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 124,645
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 121,589
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 120,205
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 125,103
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 126,080
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 121,589
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнатыв Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 165,812
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнатыв Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 164,527
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 125,768
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 121,288
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 125,768
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 121,138
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 121,138
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 1 комнатав Одинцово, Россия
Квартира 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 123,967
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнатыв Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат 64 м²
€ 164,310
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Квартира 2 комнатыв Одинцово, Россия
Квартира 2 комнаты
Одинцово, Россия
2 Количество комнат 47 м²
€ 139,408
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…

Параметры недвижимости в Одинцово, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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