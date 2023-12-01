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Дома в городской округ Лобня, Россия

4 объекта найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка в Лобня, Россия
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с парковка
Лобня, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам рассмотреть Кирпичный коттедж в европейском стиле без отделки. От застройщ…
€168,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Лобня, Россия
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Лобня, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам рассмотреть Кирпичный коттедж в европейском стиле без отделки. От застройщика…
€190,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Лобня, Россия
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Лобня, Россия
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Акция подажа дома от 13 800 000 руб МО, г.о Лобня, Микрорайон  Луговая дом построен , …
€132,621
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Дом 7 спален с prodazha, дом, с nedvizhimost в Лобня, Россия
Дом 7 спален с prodazha, дом, с nedvizhimost
Лобня, Россия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный особняк в коттеджном поселке «Лазурный берег». Общая площадь дома соста…
€3,21 млн
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Параметры недвижимости в городской округ Лобня, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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