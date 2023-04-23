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Квартиры в городской округ Лобня, Россия

Лобня
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1 объект найдено
Квартира в Лобня, Россия
Квартира
Лобня, Россия
53 м² Количество этажей 17
€ 67,606
Отличная просторная однокомнатная квартира в новом монолитно-кирпичном доме бизнес-класса в …

Параметры недвижимости в городской округ Лобня, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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