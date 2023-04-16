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Россия
Центральный федеральный округ
городской округ Красногорск
Квартиры
Купить квартиру в городской округ Красногорск, Россия
Красногорск
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16 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
6/12 Этаж
€ 157,608
Продается уютная 3-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Квартира 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
6/12 Этаж
€ 157,608
Продается уютная 4-комнатная квартира в новом Жилищном Комплексе комфорт-класса Миниполис Се…
Квартира 1 комната
Светлые Горы, Россия
1 Количество комнат
37 м²
1/4 Этаж
€ 68,477
Продается светлая, уютная 1к. квартира, площадью 38,8м2 (с учетом лоджии) на 1 этаже 4 этажн…
Квартира 2 комнаты
дачного хозяйства «Архангельское», Россия
2 Количество комнат
59 м²
4/5 Этаж
€ 120,253
Продается прекрасная квартира без отделки по очень привлекательной цене! Квартира находится …
Квартира 2 комнаты
дачного хозяйства «Архангельское», Россия
2 Количество комнат
59 м²
4/5 Этаж
€ 121,358
Продается прекрасная квартира без отделки по очень привлекательной цене! Квартира находится …
Квартира 3 комнаты
Светлые Горы, Россия
3 Количество комнат
67 м²
Количество этажей 9
€ 65,671
Продается квартира в ЖК Пятницкие кварталы. Благоустройство прилегающей территории включает …
Квартира 4 комнаты
Светлые Горы, Россия
4 Количество комнат
84 м²
Количество этажей 9
€ 77,801
Продается квартира в ЖК Пятницкие кварталы. Благоустройство прилегающей территории включает …
Квартира 3 комнаты
Светлые Горы, Россия
3 Количество комнат
71 м²
Количество этажей 9
€ 68,534
Продается квартира в ЖК Пятницкие кварталы. Благоустройство прилегающей территории включает …
Квартира 2 комнаты
Светлые Горы, Россия
2 Количество комнат
52 м²
Количество этажей 6
€ 54,308
Продается квартира в ЖК Пятницкие кварталы. Благоустройство прилегающей территории включает …
Квартира 2 комнаты
Светлые Горы, Россия
2 Количество комнат
46 м²
Количество этажей 8
€ 49,112
Продается квартира в ЖК Пятницкие кварталы. Благоустройство прилегающей территории включает …
Квартира 2 комнаты
Светлые Горы, Россия
2 Количество комнат
50 м²
Количество этажей 25
€ 79,659
Продается 2-комнатная квартира в новом жилом комплексе «Изумрудные холмы», расположенном на …
Квартира 3 комнаты
Светлые Горы, Россия
3 Количество комнат
78 м²
Количество этажей 24
€ 109,330
Продается 3-комнатная квартира в новом жилом комплексе «Изумрудные холмы», расположенном на …
Квартира 2 комнаты
Путилково, Россия
2 Количество комнат
50 м²
Количество этажей 25
€ 96,296
Продается просторная 2комнатная квартира в ЖК Большое Путилково, Красногорск городской округ…
Квартира 2 комнаты
Путилково, Россия
2 Количество комнат
59 м²
Количество этажей 12
€ 103,059
Продается просторная 2комнатная квартира в ЖК Большое Путилково, Красногорск городской округ…
Квартира 1 комната
Путилково, Россия
1 Количество комнат
45 м²
Количество этажей 12
€ 85,362
Продается однокомнатная квартира в ЖК Большое Путилково, Красногорск городской округ, д. Пут…
Квартира 2 комнаты
Путилково, Россия
2 Количество комнат
53 м²
Количество этажей 12
€ 105,566
Продается просторная 2комнатная квартира в ЖК Большое Путилково, Красногорск городской округ…
Параметры недвижимости в городской округ Красногорск, Россия
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