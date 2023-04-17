Купить дом в Красногорск, Россия

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Дом 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат
118 м²
Количество этажей 24
€ 360,946
Топовая квартира в ЖК "Изумрудные Холмы"! Над планировкой работали дизайнеры: просторный …
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
77 м²
Количество этажей 25
€ 228,502
Продаётся уютная квартира с прекрасной планировкой - идеальной для жизни! Просторная кухня…
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
82 м²
Количество этажей 34
€ 291,086
Лучший жилой комплекс в Митино! Рядом прекрасный ландшафтный парк, лес, школа, детский сад и…
Дом 3 комнаты
Красногорск, Россия
3 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 25
€ 312,917
Видовая квартира на реку и лучшую набережную в городе. В квартире выполнен качественный р…
Дом 2 комнаты
Красногорск, Россия
2 Количество комнат
61 м²
Количество этажей 17
€ 211,037
На продажу предлагается видовая квартира в престижном северо-западном направлении, в городе…
Дом 4 комнаты
Красногорск, Россия
4 Количество комнат
128 м²
Количество этажей 12
€ 344,937
Идеальная светлая и просторная квартира с качественным ремонтом. В квартире фактически никто…
Дом 2 комнаты
Красногорск, Россия
2 Количество комнат
63 м²
Количество этажей 21
€ 222,681
Видовая квартира с новым и только что законченным ремонтом. В квартире выполнен качественный…
Дом
Красногорск, Россия
1 000 м²
Количество этажей 2
€ 3,186,295
Предлагается в продажу современный дом, построенный по авторскому проекту. На территории так…
Параметры недвижимости в Красногорск, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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