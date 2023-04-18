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Купить дом в городской округ Домодедово, Россия

Домодедово
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3 объекта найдено
Дом 2 комнатыв Домодедово, Россия
Дом 2 комнаты
Домодедово, Россия
2 Количество комнат 60 м² Количество этажей 3
€ 144,877
Продается просторная 2-комн. квартира с хорошим ремонтом, в кирпичном доме, в современном жи…
Домв Zhukovo, Россия
Дом
Zhukovo, Россия
310 м² Количество этажей 3
€ 468,291
На продажу предлагается загородный дом, расположенный в самой тихой и красивой части посёлка…
Дом 5 комнатв Zhukovo, Россия
Дом 5 комнат
Zhukovo, Россия
5 Количество комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 468,291
На продажу предлагается загородный дом, расположенный в самой тихой и красивой части посёлка…

Параметры недвижимости в городской округ Домодедово, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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