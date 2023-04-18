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Купить квартиру в городской округ Домодедово, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв городской округ Домодедово, Россия
Квартира 4 комнаты
городской округ Домодедово, Россия
4 Количество комнат 127 м² Количество этажей 2
€ 88,393
Продается таунхаус в Жилом коттеджном поселке Александрия таун. Свободная планировка, внутре…
Квартира 4 комнатыв городской округ Домодедово, Россия
Квартира 4 комнаты
городской округ Домодедово, Россия
4 Количество комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 160,326
Продается таунхаус в Жилом коттеджном поселке Александрия таун. Свободная планировка, внутре…

Параметры недвижимости в городской округ Домодедово, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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