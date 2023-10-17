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Коттеджи в Центральный федеральный округ, Россия

Московская область
18
Коттедж В архив
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18 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 175.73 кв.м. на участке 6.18 соток…
€255,547
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 6.15 соток…
€239,273
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 5.9 соток …
€237,925
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8 соток в кам…
€328,647
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7.41 соток в …
€282,087
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 6.15 соток…
€239,273
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 134.13 кв.м. на участке 6.73 соток…
€210,100
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 5.41 соток…
€242,145
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 11.85 соток в…
€356,267
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8.01 соток в …
€335,563
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 175.73 кв.м. на участке 6.74 соток…
€263,468
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 175.73 кв.м. на участке 6.72 соток…
€258,459
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7.01 соток в …
€273,069
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 7 соток в …
€227,190
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8 соток в кам…
€328,647
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8.01 соток в …
€328,701
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7 соток в кам…
€279,877
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7 соток в кам…
€279,877

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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