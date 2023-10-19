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Квартиры в Адмиралтейский район, Россия
округ Коломна
37
Квартира
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37 объектов найдено
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Квартира с лифтом, с двором
округ Коломна, Россия
235 м²
Арт. 3360582 Титульная квартира с изысканным ремонтом! Здравствуйте, наш уважаемый пок…
€825,835
1
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с двором, с сауной
округ Коломна, Россия
483 м²
Арт. 3360586 Двух этажная квартира с шедевральном ремонтом! Здравствуйте, наш уважаемый …
€1,65 млн
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
83 м²
Арт. 44326392 Предлагается в продажу светлая, солнечная, тихая, 2-х к. квартира, расположен…
€203,933
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
101 м²
Арт. 52388805 Продаётся уютная, дизайнерская квартира в старинной части Васильевского остро…
€250,665
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
36 м²
Арт. 51092940 Мечта инвестора, хипстера и всех, влюбленных в Петербург! В продаже редкий …
€145,736
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
округ Коломна, Россия
6
170 м²
2/5
На Васильевском Острове в историческом центре города продаётся 5 комнатная квартира общей…
€251,703
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
98 м²
Арт. 47939164 Сталинский неоклассицизм - золотая середина между зданиями дореволюционн…
€485,737
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
169 м²
Арт. 46893516 Здание прядильной фабрики А.И.Ниссена построено в конце XIX по проекту а…
€242,407
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
округ Коломна, Россия
3
60 м²
3/6
Продается трехкомнатная квартира в исторической части города, в пешей доступности от метр…
€285,587
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
97 м²
Арт. 45584690 Готовый бизнес! Квартира общей площадью 97 кв.м., состоящая из трех студий. В…
€315,760
Рекомендовать
Комната 9 комнат
округ Коломна, Россия
9
222 м²
4/5
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА! Продаются 2 комнаты 26,1+10,1 м.кв. в 9-ти комнатной квартире, дом кирпичны…
€37,756
Рекомендовать
Комната 4 комнаты
округ Коломна, Россия
4
94 м²
3/5
Продаётся 2 комнаты в 4-комн. квартире, 35 м² Продаётся 2е комнаты площадью 35 метров в 4…
€40,660
Рекомендовать
Комната 3 комнаты
округ Коломна, Россия
3
94 м²
3/5
Продаётся комната площадью 12.7 метров в 3х комнатной квартире общей площадью 94.4м²,Рядом …
€17,426
Рекомендовать
Комната 7 комнат
округ Коломна, Россия
7
221 м²
3/7
Это одно из лучших и интересных предложений уютной комнаты в живописной Коломне с шикарным…
€26,138
Рекомендовать
Квартира 1 комната
округ Коломна, Россия
1
56 м²
1/4
Это одно из лучших и интересных предложений просторной однокомнатной квартиры в живописной…
€87,031
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
54 м²
Арт. 44099762 Уважаемые покупатели! В продаже квартира с благоустроенным широким двором…
€111,731
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
округ Коломна, Россия
2
1
69 м²
3/3
Это одно из лучших и интересных предложений просторной квартиры в старом фонде в данной лок…
€115,203
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
330 м²
Арт. 41616362 Престижная, тихая часть Васильевского острова: 5 мин. пешком до Университетск…
€680,099
Рекомендовать
Квартира 6 комнат с мебелью
округ Коломна, Россия
6
170 м²
2/5
В историческом центре города на Васильевском Острове продаем 5 комнатную квартиру общ.пл.…
€246,863
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
168 м²
Арт. 38320122 Лучшая часть Адмиралтейского района, рядом с Мариинским театром и Юсуповским…
€444,008
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
146 м²
Арт. 38572104 Уважаемый покупатель. Предлагаем к покупки видовую квартиру на воду. Посл…
€262,324
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
97 м²
Арт. 36328252 Полный капитальный ремонт квартиры, с сохранением лепнины! Потолки 3,6 метра!…
€212,774
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
47 м²
Арт. 36506588 Квартира в центре Васильевского острова задекорирована и меблирована по дизай…
€199,172
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
106 м²
Арт. 33497038 Дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту! Респектабельный интерьер от п…
€1,17 млн
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
110 м²
Арт. 35191504 В округе Коломна появилось интересное предложение – квартира с 4-мя спаль…
€194,217
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
133 м²
Арт. 34866058 ЛОКАЦИЯ Шикарная 3-х комнатная квартира с камином в элитном клубном дом…
€407,088
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
113 м²
Арт. 34898508 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Вашему вниманию четырехкомнатная кварти…
€172,162
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
142 м²
Арт. 33014301 Атмосферная и необычайно душевная квартира с ремонтом на тихой линии Васильев…
€563,511
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
80 м²
Арт. 26460850 ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО КОНЦА АВГУСТА. Продажа по переуступке прав ДДУ. Любые ус…
€257,296
Рекомендовать
Квартира
округ Коломна, Россия
74 м²
Арт. 23856247 Предлагаем вашему вниманию квартиру формата 3Е в ЖК "Созидатели" клубный пр…
€179,741
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Параметры недвижимости в Адмиралтейский район, Россия
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