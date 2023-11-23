Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Румыния

Жильё в Румынии

4 объекта найдено
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Costinesti, Румыния
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Costinesti, Румыния
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 422 м²
Количество этажей 2
Golful French Villa for sale with built-up area of 422 square meters. Land area 510 square m…
€450,000
Оставить заявку
Вилла в Бухарест, Румыния
Вилла
Бухарест, Румыния
Цена по запросу
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 2 комнаты в Бухарест, Румыния
Квартира 2 комнаты
Бухарест, Румыния
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Цена по запросу
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Квартира 2 спальни в Кэлэраши, Румыния
Квартира 2 спальни
Кэлэраши, Румыния
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Двухкомнатная квартира в новом комплексе г. Бухарест Третий этаж. 68 квадратных метров…
€140,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Румынии

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти