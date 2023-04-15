Купить недвижимость в Quarteira, Португалия

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122 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
157 м²
€ 450,000
Квартира с 3 спальнями, вставлена в частный кондоминиум в спокойной зоне. В отеле есть прих…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
102 м²
€ 485,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
101 м²
€ 465,000
Большая и современная квартира с 2 просторными спальнями, одна ванная, расположенная в благо…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат
113 м²
€ 449,000
Квартира T2 в Виламоуре расположена в тихом и престижном районе, недалеко от всех полей для …
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
96 м²
€ 495,000
Великолепная двухуровневая квартира с 2 спальнями и 1 спальней, расположенная в Виламоуре. …
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
129 м²
€ 489,000
2-комнатная квартира в управляемом роскошном кондоминиуме, расположенном рядом с полем для г…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
106 м²
€ 580,000
Эта роскошная квартира с 2 спальнями расположена в отеле Hilton Vilamoura As Cascatas Golf R…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
86 м²
€ 425,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
144 м²
Количество этажей 3
€ 590,000
Двухквартирная вилла с 3 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с бассейном и в нес…
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
415 м²
€ 1,550,000
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
313 м²
€ 1,695,000
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый …
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
265 м²
€ 1,900,000
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 1,350,000
Отличная вилла T3 + 1, перед гольф-полем, с видом на юг, с отличным внутренним двориком, бас…
Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
107 м²
€ 645,000
Он был вдохновлен традиционной архитектурой Алгарве, превосходной современной виллой с 2 спа…
Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
157 м²
€ 2,100,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат
147 м²
€ 2,200,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат
143 м²
€ 2,200,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
123 м²
€ 1,790,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат
143 м²
€ 2,300,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
123 м²
€ 1,100,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
147 м²
€ 1,450,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
123 м²
€ 1,200,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
83 м²
€ 420,000
Отличная квартира, полностью отремонтированная и украшенная, с видом на юг / запад.Квартира …
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
265 м²
€ 700,000
Таунхаус с 3 спальнями, все с ванными комнатами, недавно отремонтированный и расположенный в…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 3
€ 500,000
T2 Дуплекс с панорамным видом на пристань Виламоура. Расположен на первой линии, где у вас б…
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 1,350,000
Эта вилла, вставленная в частный кондоминиум, состоит из:- 4 спальни ( 3 с ванными комнатами…
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
143 м²
€ 1,995,000
Эта новая разработка, расположенная именно в Виламоуре, спроектированная известным архитекто…
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
143 м²
€ 1,450,000
Эта новая разработка, расположенная именно в Виламоуре, спроектированная известным архитекто…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат
123 м²
€ 1,100,000
Эта новая разработка, расположенная именно в Виламоуре, спроектированная известным архитекто…
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