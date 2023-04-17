Купить дом в Поморское воеводство, Польша

Дом 4 комнаты Jankowo Gdanskie, Польша 4 Количество комнат 109 м² Количество этажей 2

€ 296,812

СЕЙЧАС ЛЮКСУЗИ ДОМ В ИСЗПАНИИ, ЛА МАРИНА, САН-ФУЛГЕНСИОН, модернистский дом, в котором есть …