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Купить дом в Поморское воеводство, Польша

Гданьск
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1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Jankowo Gdanskie, Польша
Дом 4 комнаты
Jankowo Gdanskie, Польша
4 Количество комнат 109 м² Количество этажей 2
€ 296,812
СЕЙЧАС ЛЮКСУЗИ ДОМ В ИСЗПАНИИ, ЛА МАРИНА, САН-ФУЛГЕНСИОН, модернистский дом, в котором есть …

Параметры недвижимости в Поморское воеводство, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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