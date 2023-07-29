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Дома с видом на горы в Польше

Великопольское воеводство
211
Лодзинское воеводство
37
Познань
36
gmina Grabow
32
gmina Mosina
20
gmina Lomianki
19
Констанцин-Езёрна гмина
16
gmina Komorniki
14
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1 объект найдено
Дом 6 спален в Kobylany, Польша
Дом 6 спален
Kobylany, Польша
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
For sale a house in an open shell with a usable area of 400 m2, right next to the …
€ 307,971

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