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Дом 6 спален
Kobylany, Польша
8
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400 м²
2
For sale a house in an open shell with a usable area of 400 m2, right next to the …
€ 307,971
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