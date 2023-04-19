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Купить квартиру в Кракове, Польша

Краков
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1 объект найдено
Квартира 4 спальнив Краков, Польша
Квартира 4 спальни
Краков, Польша
3 ванных комнат 150 м² 4/5 Этаж
€ 460,980
We are pleased to present you a beautiful and bright apartment located in the Krak&oacu…

Параметры недвижимости в Краков, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное

В каких районах чаще всего покупают квартиры в Кракове

Наибольшим спросом пользуется жилье в Старом городе. Этот престижный центральный район привлекает покупателей удобной транспортной развязкой, а также близостью ко многим развлекательным и культурным объектам. Второе и третье место по популярности при покупке квартир в Кракове занимают Гжегужки и Кроводжа. В этих районах активно приобретается недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынке.

Какие установлены цены на квартиры в Кракове

Самые дорогие апартаменты традиционно представлены в Старом городе. Средняя стоимость «квадрата» здесь варьируется от 3 до 4 тысяч евро. Немного дешевле оценивается жилье в Гжегужках. Цена за квадратный метр здесь установлена в пределах 2-3 тысяч евро.

Наиболее дешевые квартиры в Кракове можно встретить в следующих районах:

  • Мистшеёвице — продавцы просят в среднем 1800 евро за кв. м;
  • Бежанув-Прокоцим — 1700 евро;
  • Взгужа-Кшеславицке — 1500 евро;
  • Свошовице — 1400 евро.

Приведенные расценки актуальны только для вторичного жилья. Апартаменты в Кракове в новостройках оцениваются дороже. Их стоимость зачастую выше недвижимости в старом фонде на 10-20%.

Выдается ли иностранцам ВНЖ при покупке квартиры в Кракове

В соответствии с польским законодательством, иностранные граждане с помощью инвестиций в недвижимость не могут получать вид на жительство. В то же время, приобретая квартиру в Кракове, иностранцы могут обойти многие бюрократические процессы при получении необходимого статуса в будущем.

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