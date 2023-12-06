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Жильё в gmina Wagrowiec, Польша

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Kobylec, Польша
Квартира 3 комнаты
Kobylec, Польша
Число комнат 3
Площадь 65 м²
€115,969
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Kobylec, Польша
Квартира
Kobylec, Польша
Площадь 270 м²
€237,051
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Kobylec, Польша
Квартира
Kobylec, Польша
Площадь 660 м²
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€360,225
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 4 комнаты в Kobylec, Польша
Квартира 4 комнаты
Kobylec, Польша
Число комнат 4
Площадь 80 м²
€60,425
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Przysieczyn, Польша
Квартира
Przysieczyn, Польша
Площадь 130 м²
Мы рекомендуем односемейный жилой дом в двухквартирном доме в Пшишице, менее чем в 8 км от W…
€139,209
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Wagrowiec, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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