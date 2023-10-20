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Квартиры в gmina Wagrowiec, Польша

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6 объектов найдено
Квартира в Kobylec, Польша
Квартира
Kobylec, Польша
Площадь 270 м²
€223,276
Квартира в Kobylec, Польша
Квартира
Kobylec, Польша
Площадь 660 м²
Вы ищете инвестиции, которые постоянно приносят доход? Ты пришел в нужное место!
€339,291
Квартира 4 комнаты в Kobylec, Польша
Квартира 4 комнаты
Kobylec, Польша
Комнаты 4
Площадь 45 м²
€45,969
Квартира в Przysieczyn, Польша
Квартира
Przysieczyn, Польша
Площадь 130 м²
Мы рекомендуем односемейный жилой дом в двухквартирном доме в Пшишице, менее чем в 8 км от W…
€131,120
Квартира 2 комнаты в Kobylec, Польша
Квартира 2 комнаты
Kobylec, Польша
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Продается комфортабельная двухкомнатная квартира площадью 37,5 м2 в Wągrowiec, по адресу ул.…
€52,317
Квартира 5 комнат в Kobylec, Польша
Квартира 5 комнат
Kobylec, Польша
Комнаты 5
Площадь 127 м²
Если вы ищете … солнечные комнаты и просторные поверхности … достаточно жизненного пространс…
€194,819

Параметры недвижимости в gmina Wagrowiec, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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