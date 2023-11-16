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Дома в gmina Tarczyn, Польша

4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Tarczyn, Польша
Дом 3 спальни
Tarczyn, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Здания сданы в эксплуатацию, застройщик ст…
€162,587
Дом 6 спален в Wola Przypkowska, Польша
Дом 6 спален
Wola Przypkowska, Польша
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
Дом с четвертой очереди доступен сразу. Ключи сентябрь 2022. Красивый дом, большой сад 650 м…
€186,713
Дом 3 спальни в Wola Przypkowska, Польша
Дом 3 спальни
Wola Przypkowska, Польша
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Поместье находится в Пшивках недалеко от Тарчина. Объявление касается жилого помещения в дву…
€178,322
Дом 5 комнат в gmina Tarczyn, Польша
Дом 5 комнат
gmina Tarczyn, Польша
Комнаты 5
Площадь 240 м²
€409,571

Параметры недвижимости в gmina Tarczyn, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
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