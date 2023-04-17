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Купить квартиру в gmina Kostrzyn, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Glinka Duchowna, Польша
Квартира 2 спальни
Glinka Duchowna, Польша
49 м²
€ 81,949
Я рекомендую предложение продать квартиру недавно созданному поместью TARASY KOSTRZYNA, расп…
Квартира 3 спальнив Glinka Duchowna, Польша
Квартира 3 спальни
Glinka Duchowna, Польша
98 м²
€ 118,394
Он рад представить предложение двухуровневой квартиры в Костшин на ул. Półwiejska, где, веро…

Параметры недвижимости в gmina Kostrzyn, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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