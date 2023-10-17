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Квартиры в gmina Duszniki, Польша
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11 объектов найдено
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Квартира
Sedzinko, Польша
1 011 м²
€32,781
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Квартира
Podrzewie, Польша
793 м²
Рекомендую для покупки участок под застройку, расположенный в отличном месте в Подречье, по …
€19,451
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Квартира
Grzebienisko, Польша
2 592 м²
Приглашаем воплотить свои мечты о доме, в готовом к строительству пространстве, окруженном п…
€65,129
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Квартира
Wierzeja, Польша
162 м²
Мы представляем вам на продажу красивый отдельно стоящий дом общей площадью 161 м2, располож…
€196,481
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Квартира
Grzebienisko, Польша
956 м²
Предложение в подготовке, в MLS до 31 августа 2023 года
€31,341
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Квартира
Ceradz Dolny, Польша
180 м²
Дорогой Сэр или Мадам,
€369,357
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Квартира
Sedzinko, Польша
941 м²
Я хотел бы представить вам предложение о строительном участке с Местным пространственным пла…
€32,783
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Квартира
Grzebienisko, Польша
130 м²
Я рад представить вам предложение продать очаровательный, атмосферный дом Оторван в Гжебиени…
€142,039
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Квартира
Sekowo, Польша
243 м²
Продается идеальный дом, как современный амбар на живописном Бытинском озере. Это энергосбер…
€360,397
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Квартира
Podrzewie, Польша
126 м²
Продается близнец, чтобы закончить в отличном месте, по адресу ul. Макова в Подречье лежит н…
€76,472
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Квартира
Wierzeja, Польша
11 621 м²
Продается земля в живописном городе Миешиска, Шамотульский повят, коммуна Душники. Участок № 51/8
€133,318
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Параметры недвижимости в gmina Duszniki, Польша
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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