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Жильё в gmina Bilgoraj, Польша

1 объект найдено
Квартира в Корчув, Польша
Квартира
Корчув, Польша
Площадь 3 544 м²
Продается лесная недвижимость в Варшаве (Rembertów) (муниципалитет. Рембертув, район. Варшав…
€121,595
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения: English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Bilgoraj, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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