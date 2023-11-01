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Квартиры в gmina Bilgoraj, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Корчув, Польша
Квартира 2 комнаты
Корчув, Польша
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Предметом продажи является 2-комнатная квартира (с возможностью легкой конвертации в 3 комна…
€269,034

Параметры недвижимости в gmina Bilgoraj, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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