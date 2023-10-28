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Жильё в Быдгощ, Польша

квартиры
16
15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 65 м²
€105,302
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 400 м²
€359,239
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Рекомендую к продаже 2-комнатную квартиру в тихом районе, в усадьбе Апланд в Быдгоще. Кварти…
€67,133
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 2 248 м²
Участок для продажи под производство, услуги, хранение. Недвижимость расположена в промышлен…
€111,140
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 987 м²
Two building plots for single-family housing in a top location
€110,017
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Красивая квартира в центре города по адресу ul. Жезуицка 24
€108,894
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 47 м²
Вы ищете квартиру, которая будет введена после общего ремонта?
€89,585
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Продается инвестиционный двухпакетный (две квартиры-студии на одной земле и ипотечный регист…
€76,338
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Продается большая двухкомнатная квартира площадью 57 м2, расположенная на высоком первом эта…
€112,262
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 139 м²
Продается односемейный дом, отдельно стоящий с 1974 года, который находится на границе усадь…
€201,848
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 53 м²
2-комнатная квартира в многоквартирном доме (состояние здания – на ремонт) по адресу ул. Пом…
€49,171
Квартира 1 комната в Быдгощ, Польша
Квартира 1 комната
Быдгощ, Польша
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением просторной однокомнатной квартиры, расположенной…
€46,028
Квартира 1 комната в Быдгощ, Польша
Квартира 1 комната
Быдгощ, Польша
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Продается двухуровневая квартира площадью 42м2 в Быдгоще по ул. Флисацкой. Расположение пред…
€47,150
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Откройте для себя идеальное место для пары! Квартира в комфортном месте в Фордоне, по адресу…
€85,095
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 82 м²
€93,178

Параметры недвижимости в Быдгощ, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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