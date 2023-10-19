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Квартиры в Быдгощ, Польша

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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 53 м²
€438
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Звучит как фантастическое предложение – взгляните !!!  — эксклюзивное предложение —
€106,822
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Рекомендую к продаже 2-комнатную квартиру в тихом районе, в усадьбе Апланд в Быдгоще. Кварти…
€65,450
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 2 248 м²
Участок для продажи под производство, услуги, хранение. Недвижимость расположена в промышлен…
€108,354
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 987 м²
Два строительных участка для односемейного жилья в верхнем месте
€107,260
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Красивая квартира в центре города по адресу ul. Жезуицка 24
€106,165
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 47 м²
Вы ищете квартиру, которая будет введена после общего ремонта?
€87,340
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Продается инвестиционный двухпакетный (две квартиры-студии на одной земле и ипотечный регист…
€74,425
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Продается большая двухкомнатная квартира площадью 57 м2, расположенная на высоком первом эта…
€109,449
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 49 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением атмосферной трехкомнатной квартиры в отремонтирова…
€62,386
Квартира в Быдгощ, Польша
Квартира
Быдгощ, Польша
Площадь 139 м²
Продается односемейный дом, отдельно стоящий с 1974 года, который находится на границе усадь…
€196,789
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 66 м²
for sale a 3-room apartment at ul. Cops in Bydgoszcz:
€118,205
Квартира 1 комната в Быдгощ, Польша
Квартира 1 комната
Быдгощ, Польша
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением просторной однокомнатной квартиры, расположенной…
€44,874
Квартира 1 комната в Быдгощ, Польша
Квартира 1 комната
Быдгощ, Польша
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Продается двухуровневая квартира площадью 42м2 в Быдгоще по ул. Флисацкой. Расположение пред…
€45,969
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Продается квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома, расположенного в це…
€47,063
Квартира 3 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 3
Площадь 82 м²
€90,843
Квартира 2 комнаты в Быдгощ, Польша
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Откройте для себя идеальное место для пары! Квартира в комфортном месте в Фордоне, по адресу…
€82,962

Параметры недвижимости в Быдгощ, Польша

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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