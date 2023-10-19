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Квартиры в Быдгощ, Польша
Квартира
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17 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
3
53 м²
€438
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Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
3
93 м²
Звучит как фантастическое предложение – взгляните !!! — эксклюзивное предложение —
€106,822
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Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
2
42 м²
Рекомендую к продаже 2-комнатную квартиру в тихом районе, в усадьбе Апланд в Быдгоще. Кварти…
€65,450
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Квартира
Быдгощ, Польша
2 248 м²
Участок для продажи под производство, услуги, хранение. Недвижимость расположена в промышлен…
€108,354
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Квартира
Быдгощ, Польша
987 м²
Два строительных участка для односемейного жилья в верхнем месте
€107,260
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Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
2
49 м²
Красивая квартира в центре города по адресу ul. Жезуицка 24
€106,165
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Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
3
47 м²
Вы ищете квартиру, которая будет введена после общего ремонта?
€87,340
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
2
46 м²
Продается инвестиционный двухпакетный (две квартиры-студии на одной земле и ипотечный регист…
€74,425
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
2
57 м²
Продается большая двухкомнатная квартира площадью 57 м2, расположенная на высоком первом эта…
€109,449
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
3
49 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением атмосферной трехкомнатной квартиры в отремонтирова…
€62,386
Рекомендовать
Квартира
Быдгощ, Польша
139 м²
Продается односемейный дом, отдельно стоящий с 1974 года, который находится на границе усадь…
€196,789
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
3
66 м²
for sale a 3-room apartment at ul. Cops in Bydgoszcz:
€118,205
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Квартира 1 комната
Быдгощ, Польша
1
38 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением просторной однокомнатной квартиры, расположенной…
€44,874
1
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Быдгощ, Польша
1
42 м²
Продается двухуровневая квартира площадью 42м2 в Быдгоще по ул. Флисацкой. Расположение пред…
€45,969
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
2
36 м²
Продается квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома, расположенного в це…
€47,063
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Быдгощ, Польша
3
82 м²
€90,843
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Квартира 2 комнаты
Быдгощ, Польша
2
52 м²
Откройте для себя идеальное место для пары! Квартира в комфортном месте в Фордоне, по адресу…
€82,962
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Параметры недвижимости в Быдгощ, Польша
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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