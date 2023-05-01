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Дома в Рисан, Черногория

25 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Рисан, Черногория
Вилла 4 спальни
Рисан, Черногория
213 м²
€ 395,000
NUM 5268 Продается потрясающая вилла с бассейном. Расположен в 5 км от города Игало. Вилла и…
Вилла 4 спальни в Рисан, Черногория
Вилла 4 спальни
Рисан, Черногория
213 м²
€ 395,000
На проджау потрясающая вилла с бассейном. Расположена в 5км от города Игало. Вилла имеет со…
Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
€ 95,000
Продажа: Участок в Боко-Которском заливе с проектом строительства виллы. Участок располо…
Дом 4 спальни в Рисан, Черногория
Дом 4 спальни
Рисан, Черногория
221 м²
€ 580,000
Это предложение в Рисане представляет собой просторный и роскошный трехэтажный дом общей пло…
Дом 4 спальни в Рисан, Черногория
Дом 4 спальни
Рисан, Черногория
221 м²
€ 580,000
NUM 4936 Этот дом в Ризане представляет собой просторную и роскошную недвижимость с тремя эт…
Вилла 5 спален в Рисан, Черногория
Вилла 5 спален
Рисан, Черногория
400 м²
€ 2,200,000
NUM 1103 Трехэтажная вилла прямо на побережье Адриатического моря с пляжем и пирсом. Из окн…
Дом 4 спальни в Рисан, Черногория
Дом 4 спальни
Рисан, Черногория
138 м²
€ 290,000
NUM 1413 Renovated house in the heart of the town of Risan, in the old town for sale. Th…
Дом 9 спален в Рисан, Черногория
Дом 9 спален
Рисан, Черногория
300 м²
€ 400,000
NUM 1414 An old stone house for sale, in the heart of the town of Risan, in the old town.…
Дом 5 спален в Рисан, Черногория
Дом 5 спален
Рисан, Черногория
150 м²
€ 800,000
NUM 2117 Продается частный дом, расположенный в тихой части Рисана с видом на море и с б…
Вилла 7 спален в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
554 м²
€ 3,500,000
NUM 3720 Роскошная вилла в Ризане. Площадь виллы составляет 554 м2, из которых общая площ…
Дом 5 спален в Рисан, Черногория
Дом 5 спален
Рисан, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 554 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
D5-134. House on the first line of the sea in the Bay of Kotor, RisanFor sale villa with a u…
Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
350 м² 2 Этаж
€ 1,100,000
Котор, Рисан — Мини отель на продажу Это великолепное здание находится менее чем в 100 м от …
Дом 3 спальни в Стрп, Черногория
Дом 3 спальни
Стрп, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,800,000
D2-577. Вилла на первой линии Бока-Бэй Котор, в живописной деревне Стрдп Vila sa sopstvenim …
Дом 4 комнаты в Рисан, Черногория
Дом 4 комнаты
Рисан, Черногория
4 Количество комнат 96 м² Количество этажей 3
€ 425,000
Отреставрированный каменный дом всего в 20 метрах от Адриатического моря в Перасте. Общая пл…
Вилла 7 спален в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м² 2 Этаж
€ 3,500,000
Котор, Рисан — Вилла на берегу моря с частным причалом в Бококоторском заливе Прекрасная вил…
Вилла 11 спален в Стрп, Черногория
Вилла 11 спален
Стрп, Черногория
380 м²
€ 770,000
Вилла расположена в 20 м от главной дороги и моря, перед домом есть понтон и пляж; Площа…
Дом в Рисан, Черногория
Дом
Рисан, Черногория
165 м² Количество этажей 2
€ 900,000
Редкое предложение элитной недвижимости! Продаётся невероятный отель на первой линии в город…
Дом 2 комнаты в Рисан, Черногория
Дом 2 комнаты
Рисан, Черногория
2 Количество комнат 280 м²
€ 110,000
Каменный дом под реставрацию и участки с руинами расположены в пос. Доне Леденице, в 15 км …
Дом в Рисан, Черногория
Дом
Рисан, Черногория
221 м²
€ 620,000
Продается современная новая вилла в Рисане с фантастическим панорамным видом на Которский за…
Вилла 4 спальни в Стрп, Черногория
Вилла 4 спальни
Стрп, Черногория
4 ванных комнат 669 м²
Цена по запросу
Современная вилла на первой береговой линии с приватным пляжем и причалом для яхт, расположе…
Дом 8 комнат в Рисан, Черногория
Дом 8 комнат
Рисан, Черногория
8 Количество комнат 554 м² Количество этажей 3
€ 2,950,000
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане.…
Вилла 7 спален в Рисан, Черногория
Вилла 7 спален
Рисан, Черногория
7 ванных комнат 554 м²
€ 3,500,000
Потрясающая вилла, общей площадью 554м2 на участке 605м2 предлагается к продаже в Рисане. Ви…
Дом 10 спален в Стрп, Черногория
Дом 10 спален
Стрп, Черногория
5 ванных комнат 385 м²
€ 800,000
Продается реконструированный старый каменный дом в Которе, район Стрп. Дом расположен на вто…
Дом 4 спальни в Рисан, Черногория
Дом 4 спальни
Рисан, Черногория
4 ванных комнат 162 м²
€ 350,000
Продается реконструированный дом, в самом центре городка Рисан, в части старого города. Дом …
Дом 6 комнат в Рисан, Черногория
Дом 6 комнат
Рисан, Черногория
6 Количество комнат 165 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
К продаже предлагается старый каменный дом на первой линии от моря, в Перасте. Общей площадь…
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