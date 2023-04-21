Дом 2 спальни Каменари, Черногория 3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² Количество этажей 2

€ 420,000

D2-1090. Дом с большим участком в Каменари, в 20 м от моря Дом на продажу в Каменари, распол…