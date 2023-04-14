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Купить квартира-студия в Бар, Черногория

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9 объектов найдено
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 4 Этаж
€ 75,000
Продается меблированная однокомнатная квартира в комплексе Old Bakery, Будва. Расположена…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м²
€ 52,980
Квартира-студия в новом доме в Будве. Площадь 23 м2, состоит из комнаты с французским бал…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 2 Этаж
€ 75,000
Квартира-студия в Будве. Площадь 22 м2. Состоит из гостиной, совмещенной с кухней и ва…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 5 Этаж
€ 110,000
Уютная студия 39 м2, расположена на 5 этаже благоустроенного дома и имеет все удобства для к…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 4 Этаж
€ 75,000
Продается меблированная однокомнатная квартира в комплексе Old Bakery, Будва. Расположена…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м²
€ 52,980
Квартира-студия в новом доме в Будве. Площадь 23 м2, состоит из комнаты с французским бал…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 2 Этаж
€ 75,000
Квартира-студия в Будве. Площадь 22 м2. Состоит из гостиной, совмещенной с кухней и ва…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 5 Этаж
€ 110,000
Уютная студия 39 м2, расположена на 5 этаже благоустроенного дома и имеет все удобства для к…
Студия 1 ваннаяв Будва, Черногория
Студия 1 ванная
Будва, Черногория
1 ванных комнат 30 м²
€ 81,000
Мы предлагаем на продажу современную меблированную студию в новом роскошном комплексе Old Ba…

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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